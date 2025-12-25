Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов

В Москве в 2026 году пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора»

Фото: Центр продвижения культурного наследия провинции Шэньси

В Москве в октябре 2026 года пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее, говорится на сайте Mos.ru.

По итогам совместных переговоров с представителями КНР Департамент культуры города Москвы организует транспортировку этого археологического памятника. Посетители увидят фигуры воинов, оружие, украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры — III век нашей эры). Выставку будут сопровождать лекции, экскурсии и мастер-классы, посвященные древнекитайской истории и искусству.

Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди обнаружили в 1974 году. В 1987-м ее внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это погребальный комплекс, включающий 8000 скульптур воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. Воинов ранее демонстрировали в Москве в 2008 году. 

