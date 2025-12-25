Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы

51-летний певец рассказал, что его 13-летняя дочь Тедди увидела видео в тиктоке, где пенсионерка готовится посмотреть выступление Робби Уильямса и говорит, что пообщаться с ним — ее заветная мечта. Музыкант связался с сотрудницей дома престарелых, в котором живет Норма, и предложил сделать женщине сюрприз.