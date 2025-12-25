В Москве в 2026 году пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора»
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы

Фото: British Broadcasting Corporation (BBC)

Робби Уильямс исполнил заветное желание своей преданной 94-летней поклонницы Нормы. Он сюрпризом позвонил ей по видеосвязи, пишет Daily Mail.

51-летний певец рассказал, что его 13-летняя дочь Тедди увидела видео в тиктоке, где пенсионерка готовится посмотреть выступление Робби Уильямса и говорит, что пообщаться с ним — ее заветная мечта. Музыкант связался с сотрудницей дома престарелых, в котором живет Норма, и предложил сделать женщине сюрприз.

Разговор длился 20 минут. Норма рассказала Уильямсу, что любит его еще со времен участия в группе Take That.

Британец поздравил Норму с Рождеством и пообещал навестить ее лично при первой же возможности. «Если я буду жива», — пошутила она. «Уверен, так и будет», — ответил Робби.  

В апреле стало известно, что Робби Уильямс заболел цингой из-за препаратов для похудения. В августе ирландский музыкант Рей Хеффернан подал на певца в суд из-за песни «Angels».

