Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы

Робби Уильямс исполнил заветное желание своей преданной 94-летней поклонницы Нормы. Он сюрпризом позвонил ей по видеосвязи, пишет Daily Mail.
51-летний певец рассказал, что его 13-летняя дочь Тедди увидела видео в тиктоке, где пенсионерка готовится посмотреть выступление Робби Уильямса и говорит, что пообщаться с ним — ее заветная мечта. Музыкант связался с сотрудницей дома престарелых, в котором живет Норма, и предложил сделать женщине сюрприз.
Разговор длился 20 минут. Норма рассказала Уильямсу, что любит его еще со времен участия в группе Take That.
Британец поздравил Норму с Рождеством и пообещал навестить ее лично при первой же возможности. «Если я буду жива», — пошутила она. «Уверен, так и будет», — ответил Робби.