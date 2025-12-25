Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно

В 84-страничной апелляции, составленной вместе с адвокатом Александрой Шапиро, говорится, что судья Аран Субраманьян «действовал как тринадцатый присяжный заседатель» во время процесса. «Судья проигнорировал вердикт присяжных и установил, что Комбс „принуждал“, „эксплуатировал“ и „силой заставлял“ своих подруг к занятиям сексом и организовал преступный сговор. Эти судебные выводы превзошли вердикт [присяжных] и привели к самому высокому приговору, который когда-либо выносился по любому похожему обвинению», — говорится в апелляции.