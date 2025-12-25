Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов

Фото: dylan nolte/Unsplash

Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball джекпот в 1,82 млрд долларов. Об этом сообщили на сайте лотереи.

Розыгрыш проходил в канун Рождества. В билете победитель угадал все шесть номеров. Он может получить всю сумму приза в виде 29 ежегодных платежей или единовременной выплаты в 834,9 млн долларов. Еще восемь игроков угадали номера пяти белых шаров и выиграли по одному млн долларов. 

Это второй по величине джекпот, когда-либо полученный в Соединенных Штатах, а также крупнейший для Powerball. В ноябре 2022 года в Калифорнии был выигран джекпот в 2,04 млрд долларов.

Билеты Powerball стоят два доллара. Вероятность джекпота составляет 1 к 292,2 млн.

