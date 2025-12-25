Иван Ургант возвращается. Он завел YouTube-канал «Живой Ургант»

Иван Ургант запустил YouTube-канал «Живой Ургант». Первое видео под названием «Ургант удивил даже близких» опубликовали сегодня, 25 декабря.
Ведущий появился на фоне новогодней Москвы. Он сообщил, что на канале будут публиковаться ролики, которые он и его команда сняли в поездках с живыми выступлениями в 2025 году.
«Будем выкладывать то, что выкладывается», — сказал шоумен. В конце он поздравил зрителей с Новым годом и прочитал шуточный стих о снежинке и судьбе.
Иван Ургант анонсировал концертный тур «Живой Ургант», формат которого повторяет популярную вечернюю телепередачу, в феврале 2025 года. Шоу прошло в пяти городах — Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.
«В каждом городе — новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван наконец-то научился импровизировать», — говорилось в описании тура. Команда Урганта называла запланированные шоу «встречами с любимой вечерней телепередачей в концертном формате».
Шоу ведущего «Вечерний Ургант» выходило с 2012 по 2022 годы. После начала военной операции РФ на территории Украины передача пропала из эфира, как и сам Ургант.
В марте появилась информация, что Иван Ургант открыл ИП в Париже. После этого депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст признать телеведущего иноагентом. Сам Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за границей. В мае замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Ивана Урганта иностранным агентом сейчас нет.