Иван Ургант возвращается. Он завел YouTube-канал «Живой Ургант»

В марте появилась информация, что Иван Ургант открыл ИП в Париже. После этого депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст признать телеведущего иноагентом. Сам Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за границей. В мае замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Ивана Урганта иностранным агентом сейчас нет.