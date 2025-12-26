Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом

Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской «распространять его персональные данные в интернете», а также взыскать с нее компенсацию — 250 тыс. рублей за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники, еще столько же за незаконное использование его фото.