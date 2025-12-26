Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча

Полиция Нью-Йорка объявила в розыск Гринча. Его обвинили в попытке украсть Рождество в городе. Публикация об этом появилась в аккаунте полиции в соцсети Х.



«Награда до 10 тыс. долларов предлагается за информацию о краже Рождества. В среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи, Гринча засняли за воровством игрушек и подарков из-под рождественских елок хороших маленьких мальчиков и девочек по всему Нью-Йорку», — говорилось в объявлении.