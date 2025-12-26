Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году

Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее «ничегонеделание»
МТС предложила поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка

Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году

Фото: bruce mars/Unsplash

Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования hh.ru и строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». 

Резюме на эту должность составили 638 тыс. человек. Второе место по популярности заняла должность администратора (441 тыс.), третье — официанта и бариста (251 тыс).

Далее по популярности следуют продавцы (248 тыс.), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами call-центра хотели работать 182 тыс. зумеров в стране, еще 175 тыс. составили резюме на должность учителя, 166 тыс. — водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. молодых людей.

Единственной руководящей позицией в топ-20 самых популярных резюме зумеров стала должность руководителя проекта. По словам директора по персоналу Анны Глущенко, молодые сотрудники в России перестали считать карьерный рост  гарантом успеха из-за инфляции, роста цен на недвижимость и высоких ипотечных ставок. «На фоне социальных сетей, транслирующих истории быстрого успеха, зумеры все меньше верят, что многолетняя работа в одной компании обязательно окупится», — добавила эксперт. 

По ее словам, молодые специалисты стали чаще заниматься временной или проектной работой, чтобы брать паузы на отдых. «Мы наблюдаем ценностный сдвиг: от ориентации на абстрактное будущее — к фокусу на качестве жизни, психическом и физическом здоровье здесь и сейчас», — пояснила Глущенко. 



 


 

