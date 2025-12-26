Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году

Единственной руководящей позицией в топ-20 самых популярных резюме зумеров стала должность руководителя проекта. По словам директора по персоналу Анны Глущенко, молодые сотрудники в России перестали считать карьерный рост гарантом успеха из-за инфляции, роста цен на недвижимость и высоких ипотечных ставок. «На фоне социальных сетей, транслирующих истории быстрого успеха, зумеры все меньше верят, что многолетняя работа в одной компании обязательно окупится», — добавила эксперт.



По ее словам, молодые специалисты стали чаще заниматься временной или проектной работой, чтобы брать паузы на отдых. «Мы наблюдаем ценностный сдвиг: от ориентации на абстрактное будущее — к фокусу на качестве жизни, психическом и физическом здоровье здесь и сейчас», — пояснила Глущенко.