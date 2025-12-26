«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart

Бренд конструкторов «Рубрик» в партнерстве со студией — разработчиком игр Mundfish выпустил набор по мотивам популярной игры Atomic Heart.



Модель конструктора состоит из 677 деталей и представляет собой фигуру балерины-Близняшки — одного из самых известных персонажей игры. Она предназначена для подростков и взрослых.



Конструктор продается в лимитированной подарочной коробке, в комплект входят: детали, инструкция, подставка для фигуры, сменные когти и банка советской сгущенки — символ усиления боевых характеристик в игре. В промо-фотосессии участвовала балерина Большого театра Анита Пудикова, ставшая прототипом движения Близняшек.