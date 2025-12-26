Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой

Бар Underdog и художник Роман Peeks выпустили совместную коллекцию, объединившую графику, сложную вышивку и граффити-эстетику.
Проект, работа над которым велась несколько месяцев, стал для команды экспериментом. В процессе использовались как ручные инструменты (рубанки, кисти и краски), так и современные технологии, включая станки с ЧПУ.
Коллекция построена на идее переосмысления «милых» образов и отрицания слепого следования трендам. В нее вошли худи и лонгслив с многослойной вышивкой, выполненной в различных техниках, от ручной до тамбурной, плакат в технике шелкографии, две игрушки Head Rider — деревянная и мягкая.
Еще в коллаборацию вошла упаковочная бумага, разработанная совместно с брендом O Paper Paper и украшенная фирменными графическими элементами Peeks. Коллекция уже доступна на сайте бара и в его магазине, а упаковочную бумагу также можно найти в магазинах O Paper Paper.