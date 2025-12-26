Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые из США смогли обратить вспять болезнь Альцгеймера и полностью восстановить после нее функции мозга (пока только у лабораторных мышей). Об этом говорится на сайте Кейсовского университета Западного резервного района4. Ученые вуза проводили исследование вместе с коллегами из сети клиник University Hospitals и медицинского центра для ветеранов имени Луиса Стоукса в Кливленде.