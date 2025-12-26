Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом

Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Фото: National Cancer Institute/Unsplash

Ученые из США смогли обратить вспять болезнь Альцгеймера и полностью восстановить после нее функции мозга (пока только у лабораторных мышей). Об этом говорится на сайте Кейсовского университета Западного резервного района4. Ученые вуза проводили исследование вместе с коллегами из сети клиник University Hospitals и медицинского центра для ветеранов имени Луиса Стоукса в Кливленде.

Команда установила, что один из главных факторов развития болезни Альцгеймера (БА) ― неспособность мозга поддерживать нормальный уровень молекулы NAD+, которая играет ключевую роль в клеточном энергетическом метаболизме. 

При нарушении баланса NAD+ клетки утрачивают способность осуществлять многие жизненно важные процессы. При БА снижение уровня этой молекулы выражено еще сильнее. 

Исследование проводили на лабораторных мышах, генетически модифицированных так, чтобы у них проявились мутации, вызывающие болезнь Альцгеймера у людей. В естественных условиях мыши не болеют БА (это исключительно человеческое заболевание).

У лабораторных мышей, как и у людей, при развитии заболевания нарушился баланс NAD+. Его восстанавливали с помощью хорошо изученного фармакологического соединения P7C3-A20, разработанного в лаборатории Pieper lab. 

После того, как уровень NAD+ пришел у животных в норму, они полностью восстановили когнитивные функции и избавились от основных патологических процессов в мозгу. Препарат помог даже мышам на поздней стадии болезни. 

Теперь исследователи планируют провести клинические испытания на людях. Метод хотят проверить и при лечении других нейродегенеративных заболеваний. 

Расскажите друзьям