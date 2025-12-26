Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины

Фото: engin akyurt/Unsplash

Вирусолог Крис Бак из Национального института рака в Бетесде, США, заявил о разработке первой вакцины в виде пива. Об этом сообщает ScienceNews.

По словам Бака, его разработка защищает от нескольких подтипов BK-полиомавируса. Этот распространенный ДНК-вирус инфицирует большинство людей в детстве. Он протекает бессимптомно, но остается в почках и при сниженном иммунитете может реактивироваться и вызвать нефропатию (повреждение почек) или геморрагический цистит. Особенно это опасно для людей, прошедших трансплантацию почки, ― вирус может вызвать ее отторжение организмом. 

Для пивной вакцины Бак использовал дрожжи Saccharomyces cerevisiae, которые применяются для приготовления хлеба, пива, вина, шоколада и даже кофе. С помощью этих дрожжей он произвел вирусоподобные частицы, не способные вызвать инфекцию.

Затем ученый сварил пиво на этих дрожжах и начал ставить эксперименты на себе. Он пил по пинте в день в течение пяти дней, а затем провел еще два пятидневных «бустерных» курса с интервалом в семь недель. Чтобы измерять уровень антител, он регулярно брал у себя кровь из пальца. 

По словам Бака, антитела к нескольким подтипам BK-полиомавируса у него достигли уровня, который считается защитным для пациентов после трансплантации. Никаких побочных эффектов, кроме опьянения, экспериментатор не обнаружил. 

Данные о самоэксперименте Бак опубликовал на платформе Zenodo и в блоге на Substack. Работы не проходили научного рецензирования. Этические комитеты Национальных институтов здоровья не одобрили проведение самоэксперимента, указав на риски и отсутствие стандартных клинических испытаний.

Часть ученых раскритиковала подход Бака, подчеркнув, что выводы о безопасности и эффективности нельзя делать на основе опыта одного человека и что вакцины для уязвимых пациентов должны проходить полноценные клинические проверки. Другие исследователи считают идею пероральной вакцины перспективной, но сомневаются в выбранном пути ее продвижения.

Сам Бак заявляет, что в перспективе рассчитывает получить официальное одобрение FDA, но параллельно изучает возможность распространять дрожжевую вакцину как пищевой продукт или добавку, где требования к испытаниям значительно мягче.

«Это самая важная работа за всю мою карьеру. Она настолько важна, что я готов рискнуть своей карьерой. В моем контракте с институтом указано, что моя работа заключается в создании и распространении научных знаний. Это я и делаю: создаю знания, распространяю их и пытаюсь продать публике», ― отметил ученый. 

Расскажите друзьям