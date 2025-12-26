Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»

Фото: A24

Тимоте Шаламе рассказал, что настоял на съемках реальной, а не постановочной сцены избиения для нового фильма Джоша Сафди «Марти Великолепный».

По сюжету его персонаж, игрок в настольный теннис Марти Маузер, должен подвергнуться ударам веслом от бизнес-магната (роль Кевина О’Лири), чтобы получить финансирование для решающего матча.

Несмотря на наличие дублера и специально подготовленного реквизита, актер потребовал, чтобы сцену снимали с его участием. «Если уж моя задница должна быть увековечена на пленке, то пусть это будет она», — заявил Шаламе.

Исполнитель роли магната пытался отговорить коллегу, но Шаламе отказался. «Я сказал ему, что не буду сдерживаться и отшлепаю его по-настоящему. На что он ответил: „Мне все равно“», — поделился О’Лири.

В результате фальшивая ракетка не выдержала первого же дубля, и в ход пошла настоящая. По оценке О’Лири, он нанес Шаламе более десяти ударов, выполняя указания режиссера Сафди, который кричал: «Сильнее!»

В фильме образ главного героя основан на реальном спортсмене Марти Рейсмане, одном из самых титулованных игроков в настольный теннис. По сюжету Марти стремится доказать, что его любимая игра способна завоевать мировую славу.

