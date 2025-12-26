Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Беговое сообщество Khimkirunbar вновь изобразило символ наступающего года на карте города. В этот раз оно пробежалось по маршруту, напоминающему лошадь.
Эта новогодняя традиция родилась в преддверии 2023 года, когда участник бегового клуба Альберт Гараев выложил GPS-трек в форме зайца. Бегуны пробежали маршрут, а через год повторили затею. В декабре 2023-го они нарисовали дракона, а в конце 2024-го справились даже со змеей.
Для создания некоторых рисунков бегунам приходится преодолевать десятки километров. Но еще сложнее придумывать маршруты, повторяющие очертания зверей. Этой задачей занимается Гараев.
Беговое сообщество Khimkirunbar основала пять лет назад Анна Жигулева — спортсменка и многодетная мама из Химок. Сейчас в клубе более сотни участников: от начинающих бегунов до опытных марафонцев.