Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Фото: t.me/khimkirunbar

Беговое сообщество Khimkirunbar вновь изобразило символ наступающего года на карте города. В этот раз оно пробежалось по маршруту, напоминающему лошадь. 

Эта новогодняя традиция родилась в преддверии 2023 года, когда участник бегового клуба Альберт Гараев выложил GPS-трек в форме зайца. Бегуны пробежали маршрут, а через год повторили затею. В декабре 2023-го они нарисовали дракона, а в конце 2024-го справились даже со змеей.

1/4
2/4
3/4
4/4

Для создания некоторых рисунков бегунам приходится преодолевать десятки километров. Но еще сложнее придумывать маршруты, повторяющие очертания зверей. Этой задачей занимается Гараев. 

Беговое сообщество Khimkirunbar основала пять лет назад Анна Жигулева — спортсменка и многодетная мама из Химок. Сейчас в клубе более сотни участников: от начинающих бегунов до опытных марафонцев. 

Расскажите друзьям