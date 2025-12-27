Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в невошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Queen выпустит ранее неизданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений

Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая

Фото: Waypoint Entertainment

Кинопрокатная компания Capella Film назвала дату выхода фильма ужасов «Хокум» в российских кинотеатрах. Премьера состоится 7 мая 2026 года.

Главную роль в ленте сыграл Адам Скотт из сериала «Разделение». В мировом прокате картина появится 1 мая.

Видео: Neon/YouTube

В центре сюжета — замкнутый писатель Ом Бауман, который останавливается в отдаленной ирландской гостинице, чтобы развеять прах своих родителей. Когда из отеля бесследно исчезает горничная, герой узнает о древней ведьме, обитающей в отеле.

Сценаристом и режиссером фильма стал Дэмиан МакКарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Оператором выступил Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум».

В актерский состав вошли Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик и другие. В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Мартин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.

Расскажите друзьям