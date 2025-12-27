«Я не молодею»: Стивен Кинг хочет, чтобы второй сезон «Из многих» выпустили как можно быстрее
Со 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД

Фото: Akishin Vyacheslav/Flickr

Со 2 января 2026 года в Москве будут «точечно» скорректированы тарифы на парковку. Изменения цен коснутся 10,5% участков существующих платных зон, загруженных на 80–90%, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По словам специалистов, это позволит освободить самые загруженные парковки, упростить поиск свободных мест для приезжающих водителей и предоставить местным жителям с резидентным разрешением еще больший приоритет, так как стоянки будут освобождаться быстрее.  

«На подавляющем большинстве участков с платными парковками ― 89% улиц ― тарифы останутся прежними», ― уточнили специалисты.

При этом на 12 улицах парковка станет дешевле. Это участки, где средняя загруженность парковочных мест составляет менее 50%.

«На отдельных участках стоимость тарифа снизится до 40 рублей для баланса спроса. Например, на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи», ― говорится в посте. В новогодние праздники, а именно с 31 декабря по 10 января включительно, парковка на всех улицах столицы будет бесплатной.

Со 2 января также поднимется цена проезда по МСД в критически загруженные часы. Она будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей за участок.

«Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда ― 950 рублей ― не изменится. Индексация позволит продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени», ― отметили в ведомстве.

Со 2 января 2026 года в столице также изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Разовый проезд по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а при оплате по биометрии — с 63 до 71 рубля. Поменяются и цены на другие виды проездных. Например, стоимость месячного абонемента «Единый» вырастет до 3460 рублей. 

