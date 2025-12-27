Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена

Режиссер Зак Снайдер, снявший фильм «Человек из стали», поделился в соцсетях первой фотографией Генри Кавилла в костюме супергероя. По словам постановщика, именно этот снимок стал решающим при выборе актера.
«Генри Кавилл. Оригинальный костюм Супермена. Эта фотография. Это было неоспоримо», — написал Снайдер. Он также поделился, что именно это изображение он показал студии Warner Bros., «и все согласились: Генри Кавилл был Суперменом. Так началось это путешествие».
Среди грядущих проектов Кавилла — фильм «Горец», ремейк картины 1986 года. Осенью актер получил травму — он опубликовал фото с ногой в гипсе, сопроводив пост стихотворением «Invictus» Уильяма Эрнеста Хенли.
Из‑за травмы актера производство перезапуска стартует не раньше начала 2026 года. Режиссером выступит Чад Стахелски, автор серии «Джон Уик».
Параллельно с «Горцем» у Кэвилла запланировано несколько крупных проектов. Он снова сыграет Шерлока Холмса в «Эноле Холмс-3» от Netflix с Милли Бобби Браун, а также появится в боевике Гая Ричи «В серой зоне» вместе с Джейком Джилленхолом и Розамунд Пайк.