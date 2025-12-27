Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена

7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин

Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена

Фото: @zachsnyder

Режиссер Зак Снайдер, снявший фильм «Человек из стали», поделился в соцсетях первой фотографией Генри Кавилла в костюме супергероя. По словам постановщика, именно этот снимок стал решающим при выборе актера.

«Генри Кавилл. Оригинальный костюм Супермена. Эта фотография. Это было неоспоримо», — написал Снайдер. Он также поделился, что именно это изображение он показал студии Warner Bros., «и все согласились: Генри Кавилл был Суперменом. Так началось это путешествие».

1/2
© @zachsnyder
2/2
© @zachsnyder

Среди грядущих проектов Кавилла — фильм «Горец», ремейк картины 1986 года. Осенью актер получил травму — он опубликовал фото с ногой в гипсе, сопроводив пост стихотворением «Invictus» Уильяма Эрнеста Хенли.

Из‑за травмы актера производство перезапуска стартует не раньше начала 2026 года. Режиссером выступит Чад Стахелски, автор серии «Джон Уик».

Параллельно с «Горцем» у Кэвилла запланировано несколько крупных проектов. Он снова сыграет Шерлока Холмса в «Эноле Холмс-3» от Netflix с Милли Бобби Браун, а также появится в боевике Гая Ричи «В серой зоне» вместе с Джейком Джилленхолом и Розамунд Пайк.

Расскажите друзьям