7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb

7-й эпизод 5-го сезона сериала Netflix «Очень странные дела» стал вторым с самым низким рейтингом в истории сериала. К 27 декабря его оценка на IMDb составляет 6,5 из 10 на основании 22 тыс. голосов.
Единственным эпизодом с более низкой оценкой остаётся 7-я серия 2-го сезона «Потерянная сестра» — 6,0 из 10. В том эпизоде Одиннадцать встретила Кали — девушку со способностями вызывать видения у других. Она помогла Оди увеличить свою силу.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.