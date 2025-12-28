В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Исследование: более 20% видео на ютубе — это низкокачественный контент, созданный ИИ

Фото: Bandar Apna Dost

20% видео, которые алгоритм ютуба показывает новым пользователям, — это низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом для накрутки просмотров. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование компании Kapwing.

Анализ 15 тыс. популярных каналов со всего мира выявил, что 278 из них полностью состоят из такого материала. В совокупности эти каналы привлекают более 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков, генерируя около 117 млн долларов годового дохода.

Эксперимент с новым аккаунтом на ютубе подтвердил масштаб явления. 104 из первых 500 рекомендованных видео были созданы ИИ, а треть всего контента в ленте можно отнести к категории низкокачественного материала, рассчитанного исключительно на монетизацию внимания зрителя.

Этот феномен носит глобальный характер. Например, в Испании на подобные каналы подписаны около 20 млн человек (почти половина населения страны). Следом в рейтинге идут Египет (18 млн подписчиков), США (14,5 млн) и Бразилия (13,5 млн).

Среди самых заметных примеров — индийский канал Bandar Apna Dost с 2,4 млрд просмотров, на котором демонстрируются абсурдные приключения антропоморфной обезьяны, а также пакистанский The AI World (1,3 млрд просмотров), публикующий ИИ-ролики о наводнениях под расслабляющую музыку.

Исследователи подчеркнули, что в мессенджерах и на специализированных форумах создатели обмениваются советами и продают курсы по производству «вирусного мусора», постоянно находя новые ниши — например, видео со взрывающимися скороварками. 

Представитель ютуба в ответ на запрос подчеркнул, что ИИ является инструментом, который может использоваться для создания как качественного, так и низкопробного контента, и что платформа продолжает бороться с материалами, нарушающими правила сообщества. 

