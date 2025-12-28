В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики по группе One Direction
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов

Фото: Michael Parulava/Unsplash

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Москве проведут эксперимент по использованию средств автоматической фиксации и технологий искусственного интеллекта для поиска нарушений в сфере городского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент будет проходить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Он будет распространяться на сферы госохраны объектов культурного наследия, защиты зеленых насаждений и благоустройства, строительного надзора, экологического и геологического контроля, а также в надзоре на автотранспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.

Для этого будут использоваться камеры городской системы видеонаблюдения, камеры на автомобилях и беспилотных летательных аппаратах, а также иные виды средств, у которых есть функции аудиозаписи, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов. К ним относятся в том числе комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия, контрольно-измерительные пункты массы.

Расскажите друзьям