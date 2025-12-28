Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики по группе One Direction
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»

Фото: прокуратура Москвы

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о жестоком обращении со львенком, который жил в квартире блогера Дмитрия Котова в «Москва-Сити». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На хозяина львенка могут завести дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). Кроме того, прокуратура оценит законность приобретения животного, которому сейчас 2,5 месяца. 

22-летней Дмитрий Котов в интервью изданию «Подъем» сказал, что купил питомца по объявлению. В соцсетях он публиковал ролики с ним. Как пишет телеграм-канал Shot, подписчики обратили внимание на болезненный вид животного и забили тревогу. 25 декабря волонтеры забрали львицу у Котова, который согласился ее отдать. 

 

© Фото: прокуратура Москвы

По предварительным данным прокуратуры, блогер передал зверя в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного нашли многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани. Вероятно, оно появилось из-за плохих условий содержания и питания. 

 

Видео: соцсети

Хозяин животного уже дал объяснения в прокуратуре. «Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку. Уже пожертвовали полмиллиона рублей на лечение льва, полностью чтобы его вылечили. И будем ему строить вольер», — сказал он.

Оказалось, что у львенка вирусная лейкемия. По словам хозяина, все травмы животным получены в результате болезни, а не жестокого обращения. «Может быть, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования. Это была полностью моя ошибка — взять льва. Никому не советую. <…> Это уголовно наказуемо, неправильно. И, вдобавок, вы можете навредить животному», — сказал  он.

