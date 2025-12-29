Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид

Фото: Zillow

Легендарный дом из фильма «Один дома», чей минималистичный редизайн 2018 года вызвал волну возмущения поклонников, вернет свой знаменитый вид.

Новые владельцы, купившие особняк в Уиннетке (Иллинойс) за 5,25 млн долларов, объявили о масштабной реставрации, цель которой — вернуть дому его первоначальный, уютный облик, знакомый миллионам зрителей.

«Мы хотим вернуть то тепло и ту любовь, которые были в фильме. Там были такие прекрасные цвета, создававшие ощущение семьи и настоящего дома. Мы намерены восстановить эту магию», — заявил руководитель проекта Скотт Прайс.

Особняк 1921 года постройки, известный как дом семьи МакКалистер, был полностью перестроен шесть лет назад. Глянцевый современный дизайн заменил классическую, «сказочную» эстетику, которая стала одной из визитных карточек фильмов 1990 и 1992 годов. Решение предыдущих владельцев вызвало волну критики в соцсетях.

Дом, помимо пяти спален, включает в себя крытую баскетбольную площадку, кинотеатр, покерную комнату и даже статуэтку LEGO с изображением Маколея Калкина в его культовой позе с криком. В 2021 году особняк на одни сутки сдавали через Airbnb — ночь в нем стоила 25 долларов, а гостей встречали «ловушки» и тематический декор.

Ранее режиссер Крис Коламбус пояснял, что семья Кевина могла позволить себе такой дом благодаря карьере матери-модельера (Кэтрин О’Хара) и отца, предположительно работавшего в рекламе (Джон Херд).

