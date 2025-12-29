Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму

Экранизация культовой видеоигры Sleeping Dogs, много лет находившаяся в замороженном состоянии, снова запущена в производство.
Режиссером фильма станет индонезийский постановщик Тимо Тяхянто («Никто-2»), а главную роль полицейского под прикрытием Вэй Шэня исполнит звезда Marvel Лю Сыму («Шан-Чи и легенда десяти колец»).
Изначально, в 2017 году, на роль Вэй Шэня был утвержден Донни Йен, но проект надолго остановился. Тяхянто был привлечен к нему в конце 2024 года, а к началу 2025-го стало ясно, что первоначальная версия с Йеном закрыта.
Инициативу перезапуска взял на себя Лю Сыму — поклонник игры. Актер активно продвигал проект, критикуя студию за непонимание материала, и привлек к работе Тяхянто. В октябре 2025 года Лю Сыму поделился в соцсетях фотографией готового сценария, написанного Цзэ Чуном («Готэм»), и выразил надежду, что успех фильма может привести к выходу долгожданного сиквела игры.
Игра, выпущенная в 2012 году, известна жестокими рукопашными боями и атмосферой Гонконга, навеянной классическими криминальными фильмами вроде «Преступного мира».