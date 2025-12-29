Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Финансовые трудности ускоряют старение сердца сильнее, чем медицинские факторы

Фото: Tim Cooper/Unsplash

Финансовое благополучие может быть важнее для здоровья сердца, чем традиционные медицинские показатели, такие как холестерин или давление. Об этом говорится в большом исследовании Клиники Майо.

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали почти 300 тыс. электрокардиограмм (ЭКГ) за 2018–2023 годы. ИИ оценивал «возраст сердца» — показатель износа его электрической системы, который напрямую связан с риском заболеваний и смертности.

Сравнив влияние различных социальных и медицинских факторов, исследователи обнаружили, что финансовые трудности — самый мощный фактор, ускоряющий старение сердца. Риск смерти у людей с такими проблемами за два года был на 60% выше, даже с поправкой на имеющиеся болезни.

Второе место в списке заняло отсутствие доступа к качественной пище. Нестабильность жилья повышала риск смерти на 18%, при этом перенесенный инфаркт в этом же анализе увеличивал риск лишь на 10%. Среди исключительно медицинских диагнозов наибольшее влияние оказывали гипертония, диабет и сердечная недостаточность.

Исследователи объяснили, что хронический финансовый стресс поддерживает высокий уровень гормонов стресса, провоцирует воспаление, ограничивает доступ к здоровой пище, регулярной медицинской помощи и лекарствам. Низкий доход часто связан с нестабильным жильем, что нарушает сон и режим. Все это со временем отпечатывается на сердце.

