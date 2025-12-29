Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году

Более 60% россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году. Каждый четвертый из них намерен добиваться этого, прося прибавку к зарплате без увеличения рабочей нагрузки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Выберу.ру».