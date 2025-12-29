Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви

Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви

Фото: Myriam Zilles/Unsplash

Несмотря на то, что 61% россиянок скептически относятся к новогодним суевериям, большинство из них все же планирует загадать желание о любви в ночь на 1 января. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно опросу, главный запрос к следующему году у 63% опрошенных — это серьезные отношения, а не мимолетный флирт. Более половины (56%) уже знают, что их желание будет связано с личной жизнью.

Чаще всего под бой курантов женщины мечтают встретить «любовь всей жизни» (54%), реже — перестать общаться впустую и чаще ходить на свидания (20%) или избегать эмоционально недоступных партнеров (15%). Некоторые фокусируются на завершении прошлого. 14% хотят забыть бывшего и открыться новым знакомствам, а 4% даже готовы загадать его возвращение.

Хотя лишь 17% верят, что новогодние желания действительно сбываются, 22% продолжают эту традицию ради атмосферы, а большинство (61%) просто «дают шанс» магии. Среди тех, кто использует обряды, самые популярные — загадывание под куранты (49%) и сжигание записки с пеплом в бокале шампанского (45%). Реже встречаются медитация (19%), онлайн-гадания (15%) или ношение красного белья (7%).

