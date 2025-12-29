Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви

Несмотря на то, что 61% россиянок скептически относятся к новогодним суевериям, большинство из них все же планирует загадать желание о любви в ночь на 1 января. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba.
Согласно опросу, главный запрос к следующему году у 63% опрошенных — это серьезные отношения, а не мимолетный флирт. Более половины (56%) уже знают, что их желание будет связано с личной жизнью.
Чаще всего под бой курантов женщины мечтают встретить «любовь всей жизни» (54%), реже — перестать общаться впустую и чаще ходить на свидания (20%) или избегать эмоционально недоступных партнеров (15%). Некоторые фокусируются на завершении прошлого. 14% хотят забыть бывшего и открыться новым знакомствам, а 4% даже готовы загадать его возвращение.
Хотя лишь 17% верят, что новогодние желания действительно сбываются, 22% продолжают эту традицию ради атмосферы, а большинство (61%) просто «дают шанс» магии. Среди тех, кто использует обряды, самые популярные — загадывание под куранты (49%) и сжигание записки с пеплом в бокале шампанского (45%). Реже встречаются медитация (19%), онлайн-гадания (15%) или ношение красного белья (7%).