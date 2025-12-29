«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кэшбеком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал

Платежный сервис «Яндекс Пэй» анонсировал акцию со 100%-ным кэшбеком. Его пообещали клиентам, совершившим любые покупки в магазинах с 20:25 по 20:30 по московскому времени. Но именно в это время у системы произошел сбой.
Пользователи стали жаловаться в сети, что не смогли оплатить товары. Большое число обращений зафиксировал портал Downdetector. По его данным, многие клиенты «Яндекс Пэй» столкнулись с проблемами в работе сервиса. Платежи не проходили как на устройствах на iOS, так и на Android.
Некоторые пользователи посчитали, что сервис их обманул. В комментариях под постами в телеграм-канале «Яндекс Пэй» можно увидеть обвинения в мошенничестве и призывы провести акцию повторно и «реабилитироваться».
«Это жесткий развод, ребят, это дно, позорище реально вам. Мы, как дебилы, стояли на кассах», — написала одна из клиенток по имени Лена. Другой пользователь сервиса, Андрей, назвал ситуацию «разочарованием 2025 года».
Ряд комментаторов рассказали, что покупка не прошла в сервисе, но деньги с банковских счетов списались. «Верните деньги», — потребовали люди и пообещали обратиться с жалобой в Центробанк. «Продукты остались в магазине, а я без денег за два дн до Нового года!» — написала девушка по имени Вероника.
Многие клиенты сервиса заявили, что больше не будут пользоваться им. Они не поверили, что некоторым пользователям все-таки удалось воспользоваться акцией. В ответ на скриншоты с начислением кэшбека подписчики напомнили, что по правилам акции баллы должны были «упасть» на счета счастливчиков только 31 декабря.
Под публикациями сервиса в настоящее время уже сотни сообщений возмущенных клиентов. «Яндекс Пэй» прокомментировал случившееся: «Из‑за высокой нагрузки не все смогли поучаствовать в акции. Мы восстановили работу сервиса — простите, что так получилось».