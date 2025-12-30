Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
«Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории», ― огласила решение судья.
В правоохранительных органах сообщили, что Разин скрылся на территории США от предварительного следствия и не планирует возвращаться в Россию. Помимо российского гражданства, у продюсера есть турецкое.
По версии следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым ― автором песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Поддельный документ позволял продюсеру получать деньги как правообладателю композиций «Ласкового мая».
Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская сказала, что уголовное дело в отношении Разина возбуждено в 2021 году. Потерпевшей стороной признана вдова Кузнецова.
Как пояснила адвокат, дело завели по факту присвоения денежных средств, «которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен».
Поэт Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май» в 1989 году. Вскоре после этого начался спор с Разиным об имущественных правах на песни. В 2019 году Кузнецов умер.