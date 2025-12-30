В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид

В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе

Фото: GottaGetRaw/Pixabay

В Петербурге планируют запустить бесплатные аудиопрогулки по знаковым кафе города, сообщили ТАСС в Доме культуры Льва Лурье.

Их посвятят знаменитой пышечной на Большой Конюшенной улице, блинной на Гагаринской и другим заведениям. «Мы взяли неочевидные бренды, сохранившиеся с 1990-х, долговременные народные места. Например, местом, наполненным разными историями, точкой, где могли собираться и обсуждать творческие планы или просто болтать о жизни эксцентричные обитатели, стала блинная „Былины“ на Гагаринской улице, 13», — приводятся в сообщении слова Лурье. 

В этом заведении, которое работает с 1989 года, на стенах висят гобелены с сюжетами из былин, а рядом — гравюры с изображением сказочных героев. Недалеко от блинной расположен дом, где жил повар императора Николая II Иван Харитонов.

В 2025 году в Петербурге появились бесплатные маршруты по местам Довлатова на улице Рубинштейна, посвящение балету, и прогулка по Риму Гоголя. Среди других планов ДК — выпуск двух изданий новых книг Льва Лурье и юбилейного путеводителя, мини-выставки и конкурс молодых гидов.

