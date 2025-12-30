Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии

«Я устала чувствовать себя не в безопасности. Я устала чувствовать себя как на пороховой бочке. Я устала бегать по психологам, по психотерапевтам, по реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограмм. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь!» ― сообщила она в серии сторис в инстаграме*.