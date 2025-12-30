Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина

Преподавательнице дважды отказывали в продвижении по службе, несмотря на более высокий вклад в исследования и привлечение финансирования. Вакантное место руководителя в итоге доставалось ее коллеге-мужчине. Например, как руководитель проектов она принесла университету на 170 тыс. больше, чем доктор Джон Шорманс, получивший три повышения за время работы.