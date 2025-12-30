Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем

Парализованный мужчина из Китая, способный шевелить лишь одним пальцем, разработал систему управления умной фермой и основал собственный стартап. Об этом сообщает South China Morning Post.
36-летний Ли Ся из города Чунцин получил диагноз «мышечная дистрофия» в пятилетнем возрасте. Уже в пятом классе он бросил школу, но всю жизнь продолжал учиться самостоятельно.
Больше всего его увлекали физика и компьютерные науки, а в 25 лет он начал изучать программирование по онлайн-форумам.
Постепенно состояние Ли ухудшалось. Сначала он потерял способность ходить, затем перестал обслуживать себя самостоятельно. В конце концов даже прием пищи и дыхание стали для него испытанием. В последние годы он может двигать лишь одним пальцем руки и одним пальцем ноги.
В начале 2021 года Ли познакомился с идеей беспочвенного земледелия — это когда растения получают питательные вещества не через грунт, а через водный раствор.
Мужчина решил объединить технологии интернета вещей с современной агротехникой. Находясь на аппарате ИВЛ и используя лишь один палец руки и один палец ноги, он с помощью виртуальной клавиатуры разработал полноценную систему интеллектуального управления всей фермой.
Собрать физическую часть фермы ему помогла его мама Ву Димэй. У нее не было специального образования, но под руководством сына она научилась паять платы управления, прокладывать сетевые кабели и обслуживать оборудование фермы.
Сейчас ферма Ли работает стабильно и уже приносит прибыль. Пока на ней выращивают только зелень, но мужчина намерен расширить ассортимент, например за счет томатов черри.