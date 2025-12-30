Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу

Фото: İbrahim Özdemir/Unsplash

Пчелы без жала из перуанской Амазонии стали первыми насекомыми в истории, получившими юридические права, сообщает The Guardian.

Соответствующие постановления приняли в муниципалитетах Сатипо и Наута в Перу. Согласно им, пчелы будут иметь право на существование и процветание, поддержание здоровой популяции, здоровую среду обитания, свободную от загрязнения, экологически стабильные климатические условия и юридическое представительство в случаях угрозы или причинения вреда.

Безжалых пчел в Перу разводят коренные народы с доколумбовых времен, они считаются ключевыми опылителями более 80% местной флоры. Однако эти насекомые сталкиваются с негативными для них последствиями изменения климата, вырубки лесов, использования пестицидов, а также с конкуренцией со стороны европейских сородичей.

Инициатива по наделению безжалых пчел юридическими правами стала результатом кампании, которую возглавила основательница организации Amazon Research Internacional Роса Васкес Эспиноса. В 2020 году она изучила анализы меда, используемого местными общинами для лечения коронавируса. Эспиноса утверждает, что обнаружила в нем молекулы с противовоспалительными, противовирусными, антибактериальными, антиоксидантными и даже противораковыми свойствами.

