Умер иллюзионист Эмиль Кио

Кио-младший родился 12 июля 1938 года в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). С 1961 года начал выступать в аттракционе как ассистент своего отца. Позже стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков «Союзгосцирк». Придумал фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст.