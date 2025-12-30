В Дании перестали доставлять бумажные письма

О том, что PostNord перестанет доставлять бумажные письма, стало известно еще в марте. Датчане почти перестали отправлять бумажные письма, получая в среднем одно в месяц. Если в 2000 году компания разослала 1,5 млрд писем, то сейчас это число составляет всего 100 млн.