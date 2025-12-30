В Дании перестали доставлять бумажные письма

В Дании национальный почтовый оператор PostNord полностью прекращает доставку бумажных писем. Причиной стала цифровизация, сообщает телерадиокомпания DR.
Компания просуществовала 401 год. Теперь она сосредоточится на доставке посылок. PostNord сократила 2200 сотрудников, но при этом открывает новые вакансии в сфере доставки посылок, которая сегодня приносит прибыль благодаря росту онлайн-торговли.
О том, что PostNord перестанет доставлять бумажные письма, стало известно еще в марте. Датчане почти перестали отправлять бумажные письма, получая в среднем одно в месяц. Если в 2000 году компания разослала 1,5 млрд писем, то сейчас это число составляет всего 100 млн.
По данным DR, теперь доставка бумажных писем будет возможна только через частную компанию DAO, которая обещает сохранить доступность услуг в сельских районах, расширить штат на 250 человек и взять на себя дополнительно 30–40 млн писем в год. Почтовые ящики по всей Дании демонтируют.