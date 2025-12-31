Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние

Умер Исайя Уитлок-младший, звезда «Прослушки» и фильмов Спайка Ли

В Нью-Йорке в возрасте 71 года скончался американский актер Исайя Уитлок-младший. Об этом сообщает Deadline.

По словам его менеджера, смерть наступила после непродолжительной болезни. Актер был наиболее известен по роли коррумпированного сенатора Клея Дэвиса в культовом сериале «Прослушка».

За свою карьеру Уитлок создал множество запоминающихся образов. Помимо «Прослушки», он играл генерала Джорджа Мэддокса в сатирическом сериале «Вице-президент», был частью основного состава в драме «Ваша честь» и исполнил главную роль в детективе Netflix «Резиденция», который стал его последней телеработой.

Особое место в его фильмографии занимает многолетнее сотрудничество с режиссером Спайком Ли. Уитлок снялся в шести его картинах, включая «25-й час», «Черный клановец» и «Пятеро одной крови». Ли уже выразил соболезнования, назвав актера «дорогим любимым братом». 

