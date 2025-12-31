Умер Исайя Уитлок-младший, звезда «Прослушки» и фильмов Спайка Ли

В Нью-Йорке в возрасте 71 года скончался американский актер Исайя Уитлок-младший. Об этом сообщает Deadline.
По словам его менеджера, смерть наступила после непродолжительной болезни. Актер был наиболее известен по роли коррумпированного сенатора Клея Дэвиса в культовом сериале «Прослушка».
За свою карьеру Уитлок создал множество запоминающихся образов. Помимо «Прослушки», он играл генерала Джорджа Мэддокса в сатирическом сериале «Вице-президент», был частью основного состава в драме «Ваша честь» и исполнил главную роль в детективе Netflix «Резиденция», который стал его последней телеработой.
Особое место в его фильмографии занимает многолетнее сотрудничество с режиссером Спайком Ли. Уитлок снялся в шести его картинах, включая «25-й час», «Черный клановец» и «Пятеро одной крови». Ли уже выразил соболезнования, назвав актера «дорогим любимым братом».