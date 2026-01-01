Круглогодичный призыв и больничные для самозанятых: какие законы вступили в силу 1 января

1 января в России традиционно начали действовать новые законы. Рассказали подробнее о самых главных.
Призыв на срочную службу
Он стал круглогодичным. Вызов на мероприятия призывной комиссии теперь возможен в любой месяц, хотя отправка в войска останется двухэтапной (весна/осень).
Больничные для самозанятых
Стартовал эксперимент, позволяющий самозанятым оформлять больничные. Для этого нужно платить ежемесячные взносы (1344 рублей при пособии 35 тыс. или 1920 рублей при пособии 50 тыс.) и иметь полгода непрерывного стажа уплаты.
Размещение туристов
Принимать гостей смогут только гостевые дома, включенные в официальный реестр. Кроме того, начинает действовать запрет на размещение информации и рекламы об объектах размещения, не внесенных в реестр, на агрегаторах и других площадках.
Изменение размера налогов для бизнеса
Порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС малым и средним бизнесом снизился с 60 до 20 млн рублей в 2026 году с последующим снижением до 15 млн (2027) и 10 млн (2028).
Новые дорожные знаки
Вводятся новые дорожные указатели: «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие». Также появятся обозначения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и уточняющие информационные элементы.
Изменения в получении водительских прав
Автоматическое продление, действовавшее с 2022 по 2025 год, прекращается. С 1 января 2026 года замена прав будет происходить раз в 10 лет по стандартной процедуре с медсправкой. Госпошлина за права нового поколения составляет 6000 рублей, за удостоверение старого образца — 4000 рублей.
НДС
Базовая ставка НДС повысится с 20 до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохранится.
Пенсии и социальные выплаты
- Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты превысит 27 тыс. рублей.
- Стоимость пенсионного коэффициента вырастет до 157 рублей, фиксированная выплата — до 9584,69 рубля.
- Прожиточный минимум увеличится на 6,8%: для трудоспособных граждан — до 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.
- МРОТ вырастет до 27 093 рублей.
Образование
Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение по списку профессий от региональных властей. После окончания они получат аттестат и свидетельство о профессии.