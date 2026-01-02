В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

Также вырастут тарифы на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» — в среднем на 14–15%. Предыдущее повышение тарифов произошло полгода назад, 1 июня 2025 года. В мэрии отметили, что с 2011 года индексация остается ниже уровня инфляции, а московские проездные являются самыми доступными среди крупных городов России.