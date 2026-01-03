Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 1173 автомобиля, сообщили в МВД республики. Некоторые из машин были в очаге возгорания, а некоторые сгорели из-за распространения огня.
Число сожженных авто увеличилось с прошлого Нового года, когда в праздничную ночь были уничтожены 984 машины.
В полиции заявили, что незамедлительно вмешивались при любых проявлениях насилия или вандализма. В результате были задержаны 505 человек (в 2024-м количество задержанных составило 420).
Правоохранители также изъяли более 96 тыс. «пиротехнических минометов». Использование пиротехники в этом году во Франции привело к многочисленным травмам — от оторванных пальцев и кистей до серьезных ранений лица.
Как отмечает Valeurs actuelles, по всей стране, и особенно в регионе Иль-де-Франс, в новогоднюю ночь зафиксированы случаи уличного насилия. В Баньё, Эссоне и Мюлузе полицейских обстреляли «пиротехническими минометами», в Нантере обстрелу пиротехникой подвергся полицейский участок.