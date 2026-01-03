Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США

В письме New York Times Мортон сказал, что последние пять лет «собирает домены, связанные с политиками и авторитарными фигурами, и превращает их в прямолинейные, часто неловкие отражения того, что они на самом деле представляют». «Я занимаюсь этим уже много лет — создаю сайты, которые зеркалят и вскрывают политическую власть, используя ее собственный язык против нее», — добавил он.