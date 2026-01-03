По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США

Фото: @realdonaldtrump

Сценарист и актер озвучания Тоби Мортон, работавший над «Южный парком» и «Безумным телевидением», зарегистрировал домен trumpkennedycenter.org. Об этом сообщает The Guardian.

Мортон купил домен еще в августе, предвидев переименование Кеннеди-центра в Трамп-Кеннеди-центр. Теперь на этом сайте сценарист «Южного парка» высмеивает президента США. В частности, на портале размещен анонс шоу «танцоров Эпштейна». 

«Начиная с января 2026 года TrumpKennedyCenter.org вступает в новую эру преданности, единства и наследуемой власти. Мы существуем, чтобы сохранять то, что должно сохраняться, чтить то, что не подлежит сомнению, и объединять тех, кто понимает: величие не выбирают — его признают», ― сказано на пародийном портале. 

В письме New York Times Мортон сказал, что последние пять лет «собирает домены, связанные с политиками и авторитарными фигурами, и превращает их в прямолинейные, часто неловкие отражения того, что они на самом деле представляют». «Я занимаюсь этим уже много лет — создаю сайты, которые зеркалят и вскрывают политическую власть, используя ее собственный язык против нее», — добавил он.

В декабре совет директоров Кеннеди-центра проголосовал за переименование центра исполнительских искусств в Вашингтоне в Трамп-Кеннеди-центр. Это вызвало волну критики ― несколько артистов отказались от запланированных выступлений на площадке. Решение о смене названия сейчас оспаривается в судах.

На официальном сайте kennedy-center.org площадка теперь обозначена как «Трамп-Кеннеди-центр», однако адрес ее сайта не менялся. 

