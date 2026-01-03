По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий

Фото: прокуратура Москвы

В Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после того, как сотрудники прокуратуры летом изъяли львов. Владельцы использовали животных в качестве «реквизита для фотосессий».  Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время львам ничего не угрожает. Главное для животных все завершилось благополучно, а ход и результаты расследования уголовного дела мы контролируем», — говорится в сообщении.

1/2
© прокуратура Москвы
2/2
© прокуратура Москвы

В июле стало известно, что хозяева организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у владельцев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Они также не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.

К тому же животные содержались без оформленных надлежащим образом документов. В отношении владельцев тогда возбудили административное дело о нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Хищников передали в Московский зоопарк. 

