Станцию метро «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году

«Главный акцент — два ряда колонн со встроенной подсветкой. Их установили вдоль платформы таким образом, чтобы они образовывали своды. Полы покрыли светло-серым гранитом, а цоколи путевых стен и колонн — черным. Путевые стены облицованы панелями так, чтобы при движении в одну сторону были видны черные детали, в другую — красные. Сейчас на станции продолжаются фасадные работы, устройство инженерных сетей и монтаж оборудования», — написал глава города.