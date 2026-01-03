По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
Станцию метро «Народное ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году

Станция «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро готова уже на 75%. Ее планируют открыть уже в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже завершена архитектурная отделка платформы. Она оформлена в стилистике первых станций Московского метрополитена.

«Главный акцент — два ряда колонн со встроенной подсветкой. Их установили вдоль платформы таким образом, чтобы они образовывали своды. Полы покрыли светло-серым гранитом, а цоколи путевых стен и колонн — черным. Путевые стены облицованы панелями так, чтобы при движении в одну сторону были видны черные детали, в другую — красные. Сейчас на станции продолжаются фасадные работы, устройство инженерных сетей и монтаж оборудования», — написал глава города.

По словам Собянина, колонны облицевали алюминием. Для его крепления использовали специально созданный объемный сборный каркас, элементы которого спроектировали с помощью 3D-моделирования.

При этом в отделке станции применяют только отечественные материалы. На станции установят элементы цифровой навигации, обновляющейся в режиме реального времени.

«Открытие станции сделает метро удобнее для более чем 180 тысяч жителей Хорошево-Мневников. Например, от московского международного делового центра (ММДЦ) “Москва-Сити” они смогут добираться в два раза быстрее», — добавил Сергей Собянин.

Станция «Народное Ополчение» входит в состав первого участка Рублево-Архангельской линии метро. Она находится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова.

Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров — от ММДЦ «Москва-Сити» до Красногорска. На линии будет 12 станций и пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.
 

