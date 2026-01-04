По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
В Москве начали принимать новогодние елки на переработку

Фото: Євгенія Височина/Unsplash

В Москве началась традиционная акция по утилизации новогодних елей «Елочный круговорот». Она продлится до 1 марта, сообщается на сайте мэра столицы.

На переработку принимаются елки, сосны и пихты. На них не должно быть украшений. Деревья измельчат в щепу, дальше их отправят на удобрение и компост, на отсыпку дорожек и в вольерные комплексы.

Деревья принимают круглосуточно. В этом году в Москве работают 175 экоточек, их адреса можно найти здесь.

Москвичи могут не только сдать новогодние деревья в специальные пункты приема, но и оценить состояние пунктов или сообщить о елках, выброшенных в неположенном месте. За выполнение условий горожанам начислят баллы, которые можно направить на благотворительность или использовать для получения товаров и услуг партнеров программы «Миллион призов», в том числе пополнить ими карту «Тройка», парковочный счет в приложении «Парковки России» или баланс каршеринговых сервисов.

Акция «Елочный круговорот» проводится ежегодно с 2016 года. За 10 лет было утилизировано более 220 тыс. деревьев. 4 тыс. кубометров щепы пошло на удобрение и создание экотроп.

