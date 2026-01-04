Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Индонезии неженатым туристам запретили заниматься сексом. За нарушение закона грозит штраф

Фото: prananta haroun/Unsplash

В 2026 году в Индонезии начал действовать новый Уголовный кодекс, который запрещает внебрачные интимные отношения и сожительство без регистрации брака. Запрет касается не только местных жителей, но и иностранных туристов, сообщил Reuters министр юстиции страны Супратман Анди Агтас.

Парламент страны принял закон еще в 2022 году, но действовать он начал только сейчас. Согласно документу, возбудить дело могут только по заявлению близких родственников: супруга, родителей или детей пострадавшей стороны. Сейчас в Индонезии преступлением считается только супружеская измена.

За внебрачный секс нарушителям грозит до года тюрьмы, за сожительство до брака — до полугода. Поправка также ставит вне закона пропаганду противозачаточных средств, богохульство, оскорбления президента, госорганов и национальной идеологии. Аборт допустим лишь при опасном заболевании женщины и в случае изнасилования, при условии, что плоду меньше 12 недель.

В 2022 году многие правозащитные группы уже раскритиковали новую редакцию УК, указав среди прочего, что она непропорционально сильно ударит по женщинам. В нескольких городах прошли митинги, переросшие в стычки с полицией.

«Люди возмущены, что их лишают свободы. В Индонезии много проблем, таких как бедность, изменение климата и коррупция, но, вместо того чтобы решить их, власти создали законопроект, который только усугубляет проблемы», — говорила тогда 28-летняя мусульманка Адженг.

