Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов

Рождественская ночь — с 6 на 7 января — будет холодной и снежной, сообщает Гидрометцентр России.
В Москве ожидается температура от –9 до –4 градусов Цельсия. В Московской области будет холоднее: от –12 до –7 градусов.
Уже в четверг, 8 января, на Центральную Россию обрушится снегопад. В Москве ожидается до 15–20 мм осадков — это около трети месячной нормы. Снежный покров может вырасти до 36–38 см — в 1,5 раза выше обычного.
Порывы ветра будут достигать штормовых 10–15 метров в секунду, а видимость ухудшится до нескольких сотен метров. Температура составит от –7 до –12 градусов.
В заключительные праздничные выходные ударят первые крепкие морозы. Так, ночью 10 января ожидается от –20 до –15 градусов, а ночью 11 января — уже от –22 до –17 градусов.
Уходящий год в Москве стал самым теплым за все время наблюдений (то есть с 1779 года). Среднегодовая температура достигла 8,6 градуса ― на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем году, который тоже был рекордно теплым.