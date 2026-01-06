Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением

ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

В конце 2026 года в России планируют утвердить ГОСТ на шаурму, сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают», — сказал он. По словам Протасова, нужно, чтобы документ был качественным и «реально применялся» в пищевой индустрии.

ГОСТ определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». В нем будут указаны требования к продукции, которая готовится при потребителе, и к упакованным блюдам на прилавках в магазинах.

Протасов отметил, что работа над стандартом вызвала интерес и у экспертов, и у потребителей. Ранее ожидалось, что ГОСТ будет утвержден в конце 2025 года.

