Космонавт Михаил Корниенко раскритиковал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд
Сэди Синк высказалась о неясной судьбе Одиннадцать в финале «Очень странных дел»
В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад
Тизер новой экранизации «Грозового перевала» прерывается сообщением «Слишком горячо!»
Кристен Стюарт готова срежиссировать ремейк «Сумерек»
Селин Дион завела тикток и записала первое видео
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением

«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания

Фото: Flickr

Компания «Нестле Россия» с 5 января 2026 года добровольно отозвала часть выпущенных продуктов детского питания в России для контроля за качеством сырья. Об этом пишет ТАСС.

Отзыв коснулся сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий. В сообщении компании отмечается, что это сделали из-за подозрений о наличии токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика. В «Нестле Россия» пояснили, что такое решение приняли, несмотря на минимальное содержание ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России.

Недавно Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в напитках «Алоэ Вера». Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов напитка и в пробе концентрата.
 



 

Расскажите друзьям