В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет снегопад

В ночь на 7 января в Москве и Московской области прогнозируется обильный снегопад, сообщил Гидрометцентр России.



В столице ожидается от –9 до –7 градусов, по области от –11 до –6 градусов, ветер восточный 5–10 метров в секунду. Днем температура в Москве составит от –6 до –4 градусов, в Подмосковье — от –8 до –3 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Снегопад продолжится и 8 января. Затем следует постепенное понижение температуры.



Недавно стало известно, что уходящий год в Москве стал самым теплым за все время наблюдений (то есть с 1779 года). Среднегодовая температура достигла 8,6 градуса ― на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем году, который тоже был рекордно теплым.