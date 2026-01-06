В «Яндексе» рассказали, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году

Пользователи поисковика «Яндекса» чаще всего в 2025 году задавали запросы о значении слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.



Кроме того, их интересовали значения слова «Дропперство», междометия «Окак» и дружеского обращения «Мабой». Из новых слов, связанных с технологиями, россияне чаще всего хотели узнать значения слов «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент». В исследование не включили аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+ и слова без значения, а также выражения и словосочетания.



Недавно словарь Института русского языка имени Виноградова пополнился 264 новыми словами. Среди них ― «релокант», «чекап», «эмодзи», «сапборд», «детейлинг», «беспилотие», «безглютеновый», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец».