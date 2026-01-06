Сиквел «Горничной» с Сидни Суини получил зеленый свет

Студия Lionsgate объявила о начале работы над сиквелом триллера «Горничная». Решение принято благодаря кассовым сборам первой части, которая за две с половиной недели зарубежного проката собрала 133 млн долларов. Об этом сообщает Variety. В российский кинопрокат «Горничная» выйдет 8 января.